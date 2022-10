Covid, Meloni: “alcune scelte in pandemia prese senza basi scientifiche”

MeteoWeb

Durante la fase acuta della pandemia di Covid in alcuni casi “non c’erano evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti presi: contestavamo che si scambiasse la scienza per religione”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica al dibattito del Senato sulla fiducia.

“Sono d’accordo con Lorenzin sul tema del rispetto delle evidenze scientifiche e sul riconoscimento del valore della scienza. Non la scambiamo mai con la religione. Noi contestavamo che non c’erano evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti presi, contestavamo che si scambiasse la scienza per religione”, ha affermato Meloni. “Per esempio, è stato un errore impedire a ragazzi di 12 anni non vaccinati di non fare sport quando la comunità scientifica non era unanime su questo. Lo sport gli avrebbe fatto bene”, ha aggiunto.