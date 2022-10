Covid, Pfizer prevede di quadruplicare il prezzo del suo vaccino negli USA

MeteoWeb

L’azienda farmaceutica Pfizer prevede di quadruplicare all’incirca il prezzo del suo vaccino anti-Covid a circa 110-130 dollari per dose dopo la scadenza dell’attuale programma di acquisto del governo degli Stati Uniti, ha detto Angela Lukin, dirigente di Pfizer.

Lukin ha detto che si aspetta che il vaccino – attualmente fornito gratuitamente a tutti dal governo – sarà reso disponibile gratuitamente alle persone che hanno un’assicurazione privata o un’assicurazione pagata dal governo.

Giovedì 20 ottobre, Reuters ha riferito che Wall Street si aspettava tali aumenti dei prezzi a causa della debole domanda di vaccini anti-Covid, il che significava che i produttori di vaccini avrebbero dovuto aumentare i prezzi per soddisfare le previsioni di entrate per il 2023 e oltre.

Il governo degli Stati Uniti attualmente paga circa 30 dollari per dose a Pfizer e al suo partner tedesco BioNTech. Nel 2023, il mercato dovrebbe passare alle assicurazioni private dopo la scadenza dell’emergenza sanitaria pubblica negli Stati Uniti. Lukin ha affermato che non prevede che l’acquisto dei vaccini venga trasferito al settore privato fino al primo trimestre del 2023.

“Siamo fiduciosi che il prezzo negli Stati Uniti del vaccino anti-Covid rifletta la sua efficacia in termini di costi complessivi e garantisca che il prezzo non rappresenti una barriera per l’accesso dei pazienti“, ha affermato Lukin. Non è ancora chiaro che tipo di accesso al vaccino avranno le persone senza assicurazione sanitaria.

Pfizer ha affermato che si aspetta che il mercato Covid abbia le dimensioni del mercato dei vaccini antinfluenzali su base annua per gli adulti, ma che il mercato pediatrico impiegherebbe più tempo per essere costruito sulla base dei vaccini forniti finora.

Finora la diffusione negli Stati Uniti dei vaccini anti-Covid di richiamo aggiornati che prendono di mira sia il ceppo di Coronavirus originale che il ceppo Omicron è rimasta indietro rispetto al tasso dell’anno scorso.