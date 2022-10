Covid: possibile stop all’obbligo vaccinale per il personale sanitario dal 1° novembre

MeteoWeb

Lo stop all’obbligo per il personale sanitario di vaccinarsi contro il Covid potrebbe essere anticipato di 2 mesi, al 1° novembre, rispetto alla scadenza prefissata al 31 dicembre: sarebbe una delle misure contenute nella bozza di decreto legge all’esame del Consiglio dei Ministri in corso a Palazzo Chigi, consultata da Radiocor. Il Capo II del testo entrante in Cdm prevede all’articolo 6 (“Modifiche al decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44”) una serie di modifiche in tale senso agli articoli 4, 4-bis e 4-ter della legge di conversione del decreto di aprile 2021 (la n. 76/2021).

Secondo altre indiscrezioni, il Governo Meloni sarebbe propenso a mantenere l’obbligo di mascherine negli ospedali e nelle RSA.