Crisi energetica, Ministro Pichetto: “governo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione”

“Siamo favorevoli alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione per far fronte alla crisi energetica”. Lo ha detto il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo telefonicamente al Forum Automotive in corso a Milano. È interesse di tutti, ha poi proseguito, liberarsi dalla dipendenza energetica.

Pichetto ha anche assicurato che il governo Meloni proseguirà sulla strada tracciata dall’esecutivo Draghi anche a livello europeo. “La posizione del governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare fra vari Paesi le fonti di approvvigionamento per sostituire il gas importato dalla Russia“, ha affermato. Nel suo intervento, il Ministro ha anche annunciato che proseguiranno la ricerca e l’estrazione di gas dai fondali marini.

“Domani ci sarà la riunione Ministri dell’energia Ue ed è in piena discussione la grande emergenza che abbiamo”, rileva il Ministro, discussione che vuole verificare “se si trova un punto di convergenza in merito all’importante risultato raggiunto dal Presidente Draghi qualche giorno fa”. Quella dell’energia, ricorda il titolare del MASe, è una “questione dirimente anche per la ricaduta sul sistema automotive”.

Sul punto del phasing out dei motori a combustione interna per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, circa la neutralità tecnologica “ribadisco quella che è stata la posizione durante il governo Draghi, ma che è quella che abbiamo assunto con il presidente Meloni. Dobbiamo conciliare le esigenze economiche, industriali, produttive di un grande paese come l’Italia e il peso che ha l’automotive, con quello che è obiettivo emissioni zero e di passaggio a all’elettrico, o come io dico carburanti di tipo non inquinante. Percorso che manterrò come Ministro e che è del governo e del Presidente Meloni”, ha detto ancora Pichetto.