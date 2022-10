Demografia, Africa: quattro nuove megalopoli entro il 2050

MeteoWeb

Sono ben quattro le città africane che supereranno i 10 milioni di abitanti entro il 2050. Inoltre, assieme ad altre dieci con analoga dinamica demografica nel mondo, contribuiranno a far aumentare le megalopoli sul pianeta dalle attuali 33 a 47. E’ la proiezione del rapporto sulle minacce ecologiche dell’Istituto australiano per l’Economia e la Pace (Iep), secondo cui Dar Es Salaam (Tanzania), Nairobi (Kenya), Khartoum (Sudan) e Luanda (Angola) si aggiungeranno a Lagos (Nigeria) e Kinshasa (Rd Congo). Queste ultime sono le due uniche megalopoli del continente africano.

Secondo il documento dello Iep, “le nuove megalopoli africane, come il 60% di quelle attuali che si trovano in paesi meno pacifici, hanno i più alti tassi di crescita della popolazione, i servizi igienici più carenti, livelli più elevati di criminalità organizzata e minacce ecologiche sostanziali, come l’inquinamento atmosferico”. Tuttavia, per far fronte a queste sfide, la maggior parte delle megalopoli più povere “non ha la capacità finanziaria e la governance“, si legge nel rapporto.

In Africa Kinshasa, Nairobi e Lagos sono le città che con maggiore probabilità dovranno affrontare le sfide più difficili. Si prevede che Dar es Salaam e Nairobi aumenteranno la loro popolazione di oltre il 100% nei prossimi 30 anni, mentre Kinshasa, Lagos e Khartoum potrebbero crescere demograficamente di oltre l’80%.