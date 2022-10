Il primo turista spaziale Dennis Tito prenota due posti per la Luna con SpaceX

MeteoWeb

La prima persona che ha pagato per andare nello spazio ha ora acquistato due biglietti per la Luna. Dennis Tito, che nel 2001 è diventato il primo turista spaziale finanziato privatamente a volare verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha rivelato che lui e sua moglie, Akiko, hanno prenotato i loro posti sul secondo volo circumlunare di SpaceX a bordo del veicolo di lancio Starship ancora in fase di sviluppo.

“Ci siamo guardati e l’abbiamo capito subito”, ha detto Tito della decisione sua e di Akiko di volare sulla Luna in un’intervista con Ars Technica. L’idea è nata durante una visita nel 2021 al quartier generale di SpaceX a Hawthorne, in California, 20 anni dopo il primo volo spaziale di Tito.

I due hanno firmato un contratto con SpaceX quell’estate. Come attualmente previsto, i Tito si uniranno ad altri 10 passeggeri, ancora da iscrivere, in una missione di una settimana che li porterà entro 200km dalla superficie lunare. Il lancio è previsto entro la fine di questo decennio, a seguito di un’altra missione lunare soprannominata “#dearMoon” prenotata dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa nel 2018.

Secondo quel programma, Tito potrebbe stabilire un record come la persona più anziana a lanciarsi in orbita, per non parlare di volare sulla Luna. Ora 82enne, è già più vecchio dell’attuale detentore del record, il defunto astronauta e senatore John Glenn, che ha volato sulla navetta spaziale Discovery della NASA all’età di 77 anni. L’attore William Shatner di “Star Trek” aveva 90 anni quando è decollato sulla New Shepard di Blue Origin lo scorso ottobre, ma quel volo non è entrato in orbita.

“Hanno esaminato ogni possibile cosa che potesse essere problematica, e si è scoperto che non c’erano problemi”, ha detto Tito ad Ars Technica, riferendosi ai test fisiologici e cognitivi a cui sia lui che Akiko, 57 anni, si sono sottoposti dopo l’iscrizione al volo. “Entrambi siamo passati a pieni voti”. Tito non ha rivelato il prezzo che ha pagato per i due posti.

Tito era una delle persone più anziane a volare nello spazio quando è decollato per la sua prima missione due decenni fa. Primo cliente orbitale della società statunitense di turismo spaziale Space Adventures, Tito ha progettato traiettorie per le missioni della NASA prima di fare fortuna come capo di una società di gestione degli investimenti. Aveva 60 anni quando si è lanciato con due cosmonauti sulla navicella spaziale russa Soyuz TM-32 il 28 aprile 2001. Due giorni dopo, hanno attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale, dove Tito è rimasto per cinque giorni. In totale, ha registrato 7 giorni, 22 ore e 4 minuti nello spazio per un costo dichiarato di 20 milioni di dollari.

“Sono stati otto giorni di euforia“, ha detto Tito alla CNN nel 2021. “È stato il momento più bello della mia vita, raggiungere un obiettivo di vita, e allora ho capito che niente avrebbe mai potuto batterlo”.

Nel 2013, Tito ha fondato Inspiration Mars per intraprendere un volo verso il Pianeta Rosso cinque anni dopo. “Non ero realistico su cosa era davvero necessario per una missione su Marte”, ha detto Tito ad Ars Technica. “Stavo solo sognando ad occhi aperti, era così lontano dalla realtà“. La Luna ora sembra molto più a portata di mano.

Oltre a sviluppare Starship per far volare turisti finanziati privatamente intorno alla Luna, SpaceX ha anche un contratto con la NASA per adattare Starship come lander lunare per il primo ritorno dell’uomo sulla superficie lunare, previsto per il 2025. A seconda di quando volerà, la missione di Tito potrebbe anche servire come una sorta di volo di prova per le missioni lunari Artemis della NASA. “Il mio lasso di tempo personale è che siamo disposti ad aspettare finché siamo in salute”, ha detto Tito. “Non possiamo forzare la sequenza temporale. Accadrà quando accadrà”.