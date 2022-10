Doodle di Google per Halloween, torna lo “spettrale” Great Ghoul Duel

MeteoWeb

Il Great Ghoul Duel torna protagonista nella home page di Google, ed è più spaventoso che mai! In occasione di Halloween, gli utenti potranno giocare con il sequel interattivo multiplayer Great Ghoul Duel Doodle del 2018: i giocatori di tutto il mondo si possono unire in squadre di 4 persone per competere e raccogliere le fiamme spirituali, prima che la Luna esca di scena.

Questa volta ci sono ancora più trucchi e scherzetti imprevedibili, inclusi nuovi personaggi, mappe di gioco, abilità e tanto altro ancora.

Esplorando una delle numerose mappe, i giocatori devono raccogliere quante più fiamme possibili in due minuti e riportarle alla base. Allo scadere del tempo, vince la squadra che ha raccolto il maggior numero di fiamme spirituali.