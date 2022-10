Ecco l’ultima eclissi di Sole del 2022: le immagini dall’Italia e dal Mondo | FOTO

MeteoWeb

Nella tarda mattinata di oggi, dalle 11:15 circa, un’eclissi parziale di Sole è stata visibile nei cieli d’Italia, in tutta Europa e in parti dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. Il massimo del fenomeno, con un oscuramento del disco solare fino a circa il 20%, è stato ammirato intorno alle 12:20 (con piccole variazioni a seconda della località).

Un’eclissi solare si verifica quando la Luna si trova allineata tra la Terra e il Sole e proietta la sua ombra sul pianeta oscurando la stella. Durante un’eclissi parziale, come quella di oggi, solo una parte del Sole viene oscurata dalla Luna, in quanto il centro della nostra stella non risulta perfettamente allineato con quello del satellite, come accade invece nel caso di eclissi totale e anulare.

Quando sarà la prossima eclissi solare

Dopo l’evento odierno, dovremo aspettare fino al 2023 per la prossima eclissi solare: il prossimo anno ne potremo vedere 2.

La prossima eclissi solare si verificherà il 20 aprile 2023 e sarà “ibrida”: potrà sembrare di tipo anulare, nota anche come “anello di fuoco”, in alcune parti della Terra, e invece solare totale in altre. Questo evento sarà visibile da parti del Sud/Est asiatico, Indie orientali, Australia, Filippine, Nuova Zelanda, Indonesia e Papua Nuova Guinea.

Dopo l’eclissi solare del 20 aprile, ci sarà un’eclissi solare anulare il 14 ottobre 2023: sarà visibile in parti del Nord America, Centro America e Sud America, con l’effetto “anello di fuoco” osservabile da Stati Uniti occidentali, America Centrale, Colombia e Brasile.