L’eclissi di Sole del 25 ottobre al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria

Martedì 25 ottobre si verificherà una eclissi parziale di Sole, visibile anche dall’Italia. L’eclisse di Sole è un fenomeno ottico-astronomico che si determina nel momento in cui Terra Luna e Sole si trovano allineati: la Luna si frappone tra Terra e Sole e di conseguenza occulta, dal nostro punto di vista, il disco solare.

Da Reggio Calabria:

l’inizio del fenomeno sarà alle ore 11.34;

il massimo sarà alle ore 12.31 quando il disco solare verrà occultato per il 14.8%;

la fine dell’eclisse sarà alle ore 13.28.

Per l’occasione, il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria ha approntato il programma che prevede: dalle ore 10.30, l’osservazione del Sole e del fenomeno con gli strumenti (condizioni meteorologiche permettendo) e un incontro, in orario serale (ore 21.00), per parlare con la prof.ssa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario, delle eclissi e del loro significato scientifico e culturale. L’ingresso è libero; si consiglia l’uso della mascherina.

Corre l’obbligo di ricordare che l’osservazione diretta del Sole è sempre estremamente pericolosa; per osservare il Sole occorre sempre munire gli strumenti di appositi filtri o proiettare l’immagine su uno schermo.