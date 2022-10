Domani la Luna darà un “morso” al Sole

MeteoWeb

Domani la Luna passerà davanti al Sole nell’ultima eclissi solare dell’anno. L’eclissi solare parziale del 25 ottobre sarà la seconda e ultima eclissi solare del 2022 e sarà visibile in gran parte dell’Europa (Italia compresa), così come in parti dell’Africa nord-orientale, del Medio Oriente e dell’Asia occidentale.

L’eclissi inizierà alle 08:58 UTC quando la Luna inizierà ad attraversare il Sole vista dall’Oceano Atlantico settentrionale. Si sposterà a Est nelle successive 4 ore, con conclusione alle 13:01 UTC appena a Sud dell’India.

Il “morso” della Luna al Sole

La quantità esatta di Sole che sarà eclissata dalla Luna dipende dal punto di osservazione. Al suo apice, il Sole apparirà coperto per l’82% agli osservatori vicino al Polo Nord. Per gli osservatori in Russia, circa l’80% del Sole sarà coperto, mentre in Cina il 70%. Circa il 62%, apparirà coperto per gli osservatori in Finlandia. In Italia la copertura si aggirerà intorno al 20%, e quindi la Luna sembrerà dare un piccolo “morso” al Sole.

Gli orari dell’eclissi

L’ora esatta dell’inizio del fenomeno per gli osservatori dipende dalla posizione. Ad esempio, un osservatore a Londra potrà vedere l’inizio alle 10:09 ora locale, vedere il massimo alle 10:59 e la fine alle 11:51 mentre il percorso dell’eclissi si sposta sulla Terra. A Berlino, l’eclissi inizierà alle 11:10 ora locale, con picco alle 12:14 e poi termine alle 13:19. In India, dove termina il percorso di visibilità dell’eclissi, l’evento inizierà per gli osservatori di Delhi alle 16:29, con picco alle 17:30 ma la sua fine non sarà visibile.

A Roma inizierà alle 11:25 e terminerà alle 13:19 con una percentuale di diametro solare coperto del 27%; a Torino inizierà alle 11:19 e terminerà alle 13:16; a Catania inizierà alle 11:36 e terminerà alle 13:27 (orari elaborati dagli astronomi INAF).

Su EclipseWise.com, a cura dell’astrofisico Fred Espenak, troverete un calcolatore con tutti gli orari di inizio e fine dell’eclissi, inclusa l’altezza del Sole nel cielo, in base alla posizione specifica.

Se avete intenzione di guardare l’eclissi solare del 25 ottobre o qualsiasi altro evento solare, assicuratevi di avere l’attrezzatura giusta. Oltre a occhiali protettivi specifici e strumenti con filtri, è anche possibile utilizzare altri espedienti per potere ammirare il fenomeno. Per saperne di più:

Per vedere il fenomeno online, è possibile seguire diverse dirette streaming, elencate nel link di seguito.

Il “morso” della Luna, cos’è l’eclissi di Sole

Le eclissi solari si verificano quando il satellite e la nostra stella si allineano mentre la Luna passa tra il Sole e la Terra. Quando il satellite e la stella sono perfettamente allineati, il Sole appare completamente coperto, creando un’eclissi solare totale. Quando non si allineano perfettamente si verificano invece eclissi solari parziali. Poiché l’orbita della Luna attorno alla Terra è inclinata rispetto al Sole, la Luna e la stella non si allineano ogni mese, motivo per cui le eclissi solare non avvengono con questa cadenza.

Le future eclissi

Mentre l’eclissi solare di martedì sarà l’ultima eclissi di Sole nel 2022 (la prima è stata il 22 aprile), non sarà l’ultima eclissi in generale. L’8 novembre, la Luna attraverserà l’ombra della Terra dando vita a un’eclissi lunare totale che sarà visibile dalla maggior parte dell’Asia, Australia, Nord America, Sud America e parti dell’Europa settentrionale e orientale.

La prossima eclissi solare si verificherà il 20 aprile 2023, seguita da un’altra il 14 ottobre 2023.