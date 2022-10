Energia, Metsola: “Europa ha rinviato per troppo tempo l’unione energetica”

MeteoWeb

Il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato l’importanza di “smantellare il più possibile la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia” come “strategia finale” per affrontare la crisi energetica causata dall’invasione russa dell’Ucraina e ha messo in guardia con forza da una delle principali cause dell’attuale situazione del blocco: “l’aver mancato per troppo tempo di un’unione energetica“.

In un’intervista rilasciata a Europa Press in occasione della sua visita a Santander martedì, dove parteciperà al Global Youth Leadership Forum con il re Felipe VI, il politico maltese ha sottolineato l’importanza di forgiare questa “unione“, un tema oggi prioritario per fermare il presidente russo, Vladimir Putin, di fronte all’avanzata delle truppe russe nell’Ucraina orientale. “Per me questa è la prima cosa da fare. La seconda cosa è continuare ad aiutare l’Ucraina. Se non lo facciamo, Putin non si fermerà. Ha detto che avrebbe preso l’Ucraina in tre giorni, che la Finlandia e la Svezia non sarebbero mai entrate nella Nato, e guardate cosa abbiamo ottenuto“, ha sottolineato, prima di aggiungere che è necessario “combattere contro l’autocrazia e tutti coloro che cercano di distruggerci“. Per questo motivo, ha spiegato Metsola, “dobbiamo fornire aiuti all’Ucraina e fare in modo che segua la strada dell’indipendenza energetica“, una questione in cui Paesi come la Spagna e il Portogallo sono stati un “esempio lampante“. “La Penisola Iberica è all’avanguardia nel campo delle energie rinnovabili, è riuscita a vendere e comprare energia ai Paesi amici. Altri non possono dire lo stesso“, ha sottolineato.

Tuttavia, ha ammesso che “nulla è facile” e ha ricordato che alcuni Paesi, all’inizio dell’invasione dello scorso febbraio, “dipendevano al 100% dal gas russo“. “Ora guardo alla Moldavia, per esempio, e vedo che è un Paese che dobbiamo aiutare di più. Abbiamo identificato nuove fonti di energia, abbiamo creato alleanze e trovato altri partner in altre parti del mondo“, ha detto, prima di affermare che “siamo sulla strada giusta“, ha aggiunto Metsola. Con il suo viaggio in Spagna, ha detto, spera di incontrare i giovani per instillare il sentimento politico per il processo elettorale. “Chiedo loro di guardare all’Europa, di vedere dove ci ha portato“, ha proseguito, ma non prima di aver sottolineato che “tutti gli occhi dell’Ue saranno puntati sulla Spagna quando assumerà la presidenza di turno” del Consiglio europeo nel 2023. Alla luce dell’avanzata dell’estrema destra all’interno dell’Ue, tema che ha impegnato gli eurodeputati nel corso di un dibattito tenutosi mercoledì a Strasburgo, ha invitato l’Ue-27 a “concentrarsi sulle esigenze dei cittadini” per evitare di “cadere nella frammentazione” e mettere a rischio “tutti i progressi compiuti“, soprattutto in seguito alla pandemia di coronavirus e alla guerra in Ucraina. In questo senso, ha avvertito che c’è “un diffuso malcontento sociale, comprensibili preoccupazioni dei cittadini che ci chiedono come pagare le bollette“. “È nostra responsabilità, in quanto politici eletti, garantire che queste preoccupazioni vengano trasmesse e che si agisca“.

Metsola, europarlamentare del Partito Popolare Europeo, ha esortato gli Stati membri a “non diventare causa di speculazioni” e a intraprendere invece “un’azione comune” per inviare un chiaro messaggio a “coloro che vogliono uccidere l’Ue“. “Dobbiamo dire loro che è vivo ed efficace“, ha detto. Ha affermato che l’Ue “potrebbe fare di più per adeguarsi alla velocità con cui l’Ucraina ha introdotto le riforme per allineare il suo sistema ai requisiti imposti da Bruxelles” e ha invitato a “non rallentare questo processo“. “Nel giugno di quest’anno è stata presa la storica decisione di ammettere l’Ucraina e la Moldavia come candidati. Il periodo successivo è incredibile“, ha proseguito, pur chiedendo di tenere conto della situazione nei Balcani occidentali, dove “sono state fatte campagne e vinte elezioni con la promessa di entrare nell’Ue“.

Metsola ha anche preso una posizione chiara a favore del raggiungimento di un patto europeo sulla migrazione, un debito che è stato contratto durante le ultime elezioni europee. “Il Parlamento ha la responsabilità di rispondere a questi problemi di migrazione. Nel 2019, quando ci sono state le elezioni, la preoccupazione principale era la migrazione. Io stesso ho promesso che saremmo stati in grado di trovare soluzioni comuni nell’Ue per affrontare questo problema“, ha dichiarato. “Ci sono Stati che non sono in prima linea e altri che lo sono, ma questo non significa che dobbiamo mettere da parte la solidarietà. La guerra ha portato al lancio di un’iniziativa legislativa, la direttiva sulla protezione temporanea, che non è mai stata sul tavolo prima d’ora, anche se il regolamento è stato creato 20 anni fa“, ha detto della direttiva europea creata sulla scia della guerra dei Balcani.