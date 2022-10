Energia, Renzi: “in arrivo mazzate su bollette e spesa. Preoccupa la situazione internazionale”

MeteoWeb

“Nei prossimi mesi arriveranno mazzate nelle bollette e al supermercato. E nessuno risponde in modo strategico, si va avanti a tentoni. La partita dovrebbe giocarsi a livello europeo ma invece si va in ordine sparso come ha fatto la Germania che si è fatta i fatti suoi, una cosa sbagliatissima. Chiaro che è secondario chi farà il ministro delle riforme rispetto al contesto internazionale. La Meloni non è il problema, temo però che non sarà la soluzione“. E’ quanto dichiarato dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando dal palco del Tuscany Hall a Firenze.

Renzi: preoccupa la situazione internazionale

“Sono molto preoccupato per la situazione internazionale. La vicenda del nucleare e dell’arma atomica è tutt’altro che secondaria, anche se non ne parla nessuno. Siamo nella stessa situazione in cui era il mondo 60 anni fa con la crisi dei missili a Cuba, ci sono tensioni internazionali crescenti, ed a fronte di questo sembra che a nessuno interessi“. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di una iniziativa in svolgimento a Firenze. “Credo che la Meloni si accorgerà presto che il Consiglio europeo non è Instagram, che Bruxelles non è Atreju e che quindi dovrà fare le cose in modo molto diverso da come le ha fatte in campagna elettorale” ha concluso Renzi.