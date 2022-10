Eruzione Stromboli: attivato il Centro operativo comunale

MeteoWeb

Con propria determina, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo ha attivato, in via precauzionale, il Centro operativo comunale, da lui presieduto, per fronteggiare la situazione venutasi a creare dopo l’eruzione dello Stromboli con l’innalzamento del livello di allerta ad arancione e all’occorrenza intervenire con gli eventuali provvedimenti di competenza comunale.

Il comandante della Guardia costiera di Lipari sta facendo diffondere, sul canale 16 WHF, un messaggio di sicurezza in radiotelefonia, il cosiddetto “securitè”, con il quale si raccomanda di navigare ad una distanza minima di due miglia dalla costa sottostante la “Sciara del Fuoco”.

A Stromboli, vi è una certa attesa per la videoconferenza del sindaco Riccardo Gullo con il Dipartimento nazionale e regionale della Protezione civile, i Centri di competenza che monitorano il vulcano e la Prefettura di Messina che si terrà tra qualche ora. A conclusione potrebbe essere emessa l’ ordinanza sindacale che sospende, momentaneamente, le escursioni sul vulcano.

Per quanto riguarda l’eruzione, i flussi lavici – come evidenzia l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo – sono, al momento, poco alimentati, non raggiungono più la linea di costa e si attestano a circa 400 metri sul livello del mare. Dalle osservazioni sul terreno, del personale INGV, risulta, inoltre, che sulla terrazza craterica del vulcano, continuano a verificarsi, dopo quello di stamattina che ha generato una imponente nube piroclastica, modesti crolli, dovuti, presumibilmente, all’erosione dei canali dei flussi lavici che si sovrapponevano.