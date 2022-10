Bassetti, Gismondo e Andreoni, gli esperti con Giorgia Meloni: “giusto indagare sugli errori del Covid”

MeteoWeb

“Era davanti agli occhi di tutti il fallimento della gestione pandemica e, se non avessimo finalmente trovato un leader coraggioso e capace di cambiare rotta, non avremmo più nutrito la speranza di uscire da questo incubo“. Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, spiega all’Adnkronos Salute di essere “pienamente d’accordo” con quanto dichiarato in tema Covid dal neo premier Giorgia Meloni alla Camera, nel suo discorso per la fiducia.

“Sono osservazioni in linea con quelle che ho più volte espresso – sottolinea l’esperta -. Finalmente, trovano qualcuno che politicamente le condivide“. Gismondo si augura che, “oltre a dare uno slancio all’economia“, le parole della presidente del Consiglio possano riflettersi anche nell’operato del nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci. Da lui la microbiologa si aspetta ora “nuovi approcci” rispetto a quelli del passato: “Che possa aprire il suo mandato – auspica – con una gestione” dell’infezione da Sars-CoV-2 improntata su “un ritorno alla normalità“.

“E’ molto importate fare chiarezza su quanto avvenuto durante la crisi pandemica. Penso che su alcune problematiche avvenute durante la gestione della pandemia, come la vicenda delle mascherine, indagano le Procure e non c’è bisogno di fare chiarezza ma se si vuole fare luce su altre questioni credo che sia giusto“. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del San Martino di Genova, commentando i passaggi sulla gestione della pandemia Covid nel discorso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera per la fiducia al Governo.

“D’accordissimo su qualsiasi commissione che indaghi sugli errori” nella gestione della pandemia “e che possa far comprendere come migliorare in futuro“. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando il passaggio sulla pandemia del discorso di Giorgia Meloni alla Camera, quando ha sottolineato che “occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la crisi pandemica. Lo si deve a chi ha perso la vita mentre altri facevano affari milionari sulle mascherine“. “Un’inchiesta permetterà di migliorare la strategia e colpire anche chi ha commesso illeciti“, aggiunge Andreoni.