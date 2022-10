Giorgia Meloni alla Camera sul Covid: parole durissime e una promessa

MeteoWeb

“L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero occidente, arrivando a limitare fortemente le attività dei cittadini e delle imprese, e nonostante questo è tra gli Stati che ha i dati peggiori per l’incidenza di mortalità e contagi. E’ evidente che qualcosa non ha funzionato“. Lo ha detto Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico alla Camera dei Deputati parlando di Covid-19.

“Noi non replicheremo in nessun caso quel modello. L’informazione corretta, la prevenzione, la responsabilizzazione, sono più efficaci della coercizione in tutti gli ambiti, e l’ascolto dei medici sul campo è più prezioso delle linee guida scritte da qualche burocrate. E soprattutto, se si chiede responsabilità ai cittadini , quella responsabilità bisogna prima mostrarla. Ecco perché occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della pandemia quando qualcuno faceva affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori mentre la gente moriva negli ospedali“, ha concluso Giorgia Meloni.

Il Presidente del Consiglio aveva prima speso parole di grande ringraziamento nei confronti dei medici e degli operatori sanitari che hanno lavorato in prima linea per fronteggiare la pandemia.