Etna, un doppio sbuffo dai crateri sommitali regala spettacolo | FOTO

Clima mite e soleggiato oggi sull’Etna e in tutta la Sicilia: splende il sole e le temperature sono gradevoli con +26°C a Mascalucia, +25°C a San Giovanni La Punta, +24°C a Giarre, +23°C a Nicolosi, Nunziata di Mascali e Calatabiano, +22°C a Fleri, Acireale e Trecastagni, +20°C a Fornazzo e +14°C al Rifugio Sapienza.

Le condizioni meteorologiche sono ideali per le escursioni: migliaia di turisti e appassionati sono infatti sul vulcano a godersi un fine settimana autunnale, a caccia di castagne in un contesto climatico così gradevole. Anche dal punto di vista vulcanico, la situazione è tranquilla. Dopo la scossa sismica di ieri mattina, quando alle 10:52 si era verificato un terremoto di magnitudo 2.9 ad appena 3km di profondità proprio nell’area dei crateri sommitali, non ci sono stati altri movimenti tellurici e il tremore vulcanico si mantiene su valori stabili.

Innocui, quindi, ma spettacolari e coreografici i due pennacchi di fumo che contemporaneamente fuoriescono dai crateri rendendo più caratteristico lo scenario vulcanico. In mattinata era solo uno, poi si è aggiunto anche il compagno.