Flavia Vento vede navicelle spaziali lampeggianti, ufologi: “ha ragione”

MeteoWeb

E’ di qualche giorno fa la notizia che la soubrette Flavia Vento abbia visto un ufo, e che questo le avrebbe addirittura lampeggiato. Il tweet pubblicato dalla Vento è diventato virale. Ora, a darle ragione, arrivano alcuni ufologi.

Angelo Carannante, Presidente del CUFOM, alias Centro Ufologico Mediterraneo, è convinto che la Vento abbia ragione. “Dopo aver letto delle ripetute esternazioni di Flavia, gli ufologi si sono attivati lanciando un appello sul web a cui la nota modella e diva del mondo dello spettacolo, ha risposto – si legge in una nota del CUFOM -. E’ stato analizzato ogni aspetto del suo avvistamento del 9 ottobre 2022, avvenuto intorno alle ore 6,30 del mattino. Come suo solito, Flavia, si godeva le ore mattutine, quando ha avvistato, un inusuale oggetto bianco velocissimo che era, prospetticamente, nei pressi della cintura di Orione“.

“Sulle prime, la testimone, pensava che fosse un aereo o comunque un velivolo conosciuto, ma si doveva subito ricredere, in quanto l’oggetto compiva manovre incredibili e fuori da ogni logica. Infatti, mentre volava velocissimo, ad un certo punto di è fermato, ha emesso un flash vistosissimo, una luce forte ed abbagliante”. In sostanza, spiegano gli ufologi, “ha descritto una traiettoria che ricordava la lettera “U”, poi ha fatto un altro breve percorso ed è schizzato via a velocità impressionante“, si legge ancore nella nota.

“L’oggetto era ad una quota piuttosto alta – prosegue l’analisi del CUFOM – e si presentava all’incirca grande come una stella. Sono state vagliate tutte le possibilità, ma non è stata trovata alcuna spiegazione al fenomeno, che quindi si deve ritenere di natura ufologica”. Questo almeno secondo il CUFOM.

CUFOM e Flavia Vento: una conoscenza che dura da anni

Ma andando ad approfondire, si scopre come quella tra il Centro Ufologico Mediterraneo e Flavia Vento sia una conoscenza che prosegue da tempo. Sul sito web ufficiale del CUFOM, infatti, sono pubblicati tutti gli approfondimenti dell’ufo file che ha visto protagonista la celebre testimone. Vi è addirittura “una ricostruzione dell’avvistamento in video, visibile anche su youtube“, spiega ancora la nota stampa.