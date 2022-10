Meteo: focus sull’outbreak di tornado nel nord della Francia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ieri, domenica 23 ottobre, nel nord della Francia si è verificato un outbreak di tornado, un fenomeno anomalo per questo periodo dell’anno ma non senza precedenti. Per la giornata di ieri, era stato annunciato un episodio di maltempo anomalo per la stagione e infatti, forti temporali hanno generato numerosi tornado, responsabili di gravi danni nel nord della Francia.

Contesto anormalmente instabile

Domenica 23 ottobre, la Francia si trovava sotto un flusso da sud-ovest anormalmente mite-caldo. Si sono registrati, infatti, +22°C in Piccardia, +29°C nei Paesi Baschi e fino a +32°C nel sud della Corsica. La vicinanza di una depressione al largo della Bretagna ha accentuato l’instabilità, alimentata da quest’aria eccessivamente mite e umida. Nella giornata di ieri, in Francia sono stati registrati 27.881 fulmini, di cui oltre 17.500 solo tra Normandia e Hauts-de-France.

Come indicato da Keraunos, il rischio di tornado era stato chiaramente identificato nel nord della Francia, in particolare tra Haute-Normandie e Hauts-de-France. Ecco una rassegna dei tornado che hanno colpito il nord della Francia nella giornata di domenica 23 ottobre (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Tornado a Beuzeville (Eure)

Il primo tornado ha colpito la cittadina di Beuzeville, nel nord-ovest del dipartimento dell’Eure, al confine con il dipartimento di Calvados. Si è verificato intorno alle 16 di domenica 23 ottobre. In particolare ha colpito una zona industriale in cui i venti molto violenti hanno sollevato e ribaltato rimorchi di camion, il cui peso è notevole.

Alcuni dei rimorchi sono stati sollevati e gettati sopra altri, il che suggerisce la forza raggiunta dei venti. Danneggiati anche gli edifici della zona. Alberi e tralicci elettrici sono stati abbattuti. Questo probabile tornado dovrà essere confermato da un’indagine sul campo perché non è stato fotografato o filmato. Tuttavia, ci sono indicazioni in tal senso dai radar.

Tornado a Conty (Somme)

Un altro fenomeno probabilmente tornadico è stato osservato domenica 23 ottobre intorno alle 17:45 nel sud del dipartimento della Somme. Questo fenomeno ha colpito i comuni di Conty, Tilloy-lès-Conty e Ô-de-Selle, provocando gravi danni lungo il suo percorso.

La natura del danno lascia pochi dubbi sulla natura tornadica del fenomeno, anche se sarà necessaria un’indagine sul campo per ottenerne la conferma. I forti venti hanno causato ingenti danni in diverse strade della città, spazzando via interi tetti e danneggiando i veicoli. In totale, circa 60 case sono state danneggiate nella zona.

Tornado a Bihucourt (Passo di Calais)

È il tornado meglio documentato di questo outbreak. Ha colpito la città di Bihucourt, nel sud-est del dipartimento del Passo di Calais. Non c’è dubbio sulla natura tornadica del fenomeno che è stato filmato da più persone. Un primo video mostra il tornado visto dal lato di una strada e un altro mostra l’arrivo del tornado nel giardino di un residente.

Il tornado ha causato ingenti danni sul suo cammino. Bihucourt è stata gravemente danneggiata e quasi la metà dei suoi 360 abitanti ha bisogno di essere ricollocata. Il tornado ha continuato il suo cammino verso il vicino villaggio di Hendecourt-lès-Cagnicourt dove sono stati osservati danni significativi.

Alcuni quartieri sono stati quasi rasi al suolo con tetti sventrati e case in parte distrutte. Quasi 200 abitanti devono essere ricollocati ed è una fortuna che non ci siano state vittime. Considerando l’entità del danno, è probabile che questo tornado sia stato piuttosto intenso.

Tornado a Masny (Nord)

Un altro fenomeno che potrebbe essere stato un tornado ha colpito la città di Masny nel dipartimento del Nord. Questo fenomeno deriva dalla stessa cellula temporalesca che ha causato un potente tornado a Bihucourt 30-45 minuti prima. Richiederà un’indagine sul campo.

Le case sono state danneggiate con numerosi tetti divelti e molti alberi sono stati abbattuti. I servizi di emergenza hanno dovuto lavorare anche durante la notte per liberare le strade bloccate dalla caduta degli alberi. Alcuni residenti hanno dovuto essere trasferiti.

Indagini ancora da svolgere

Questi sono i quattro fenomeni più importanti dell’outbreak tornadico che ha colpito il nord della Francia, ma sono stati segnalati anche altri fenomeni ventosi localizzati. Dovranno essere effettuate diverse indagini sul campo per conoscere il numero esatto di tornado che hanno colpito questa zona del Paese.

Questo outbreak di tornado ricorda un evento simile avvenuto nello stesso periodo di 9 anni fa. Domenica 20 ottobre 2013, 6 tornado hanno colpito la Francia settentrionale, incluso un tornado EF2 a Bailleul, nel dipartimento del Nord.