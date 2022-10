Forte scossa di terremoto in Liguria, paura a Genova nella notte

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito Genova nella notte, e precisamente alle 23:41. La scossa è stata distintamente avvertita in gran parte della Liguria e, secondo i dati forniti dall’INGV è stata di magnitudo 3.5 con ipocentro ad appena 8km di profondità ed epicentro nella zona di Bargagli e Montelungo (precisamente tra Marsiglia e Capenardo), nell’hinterland collinare di Genova.

Nell’area più vicina all’epicentro, la popolazione è scesa in strada per lo spavento. La scossa ha avuto un risentimento sismico del 5° grado sulla scala Mercalli, a causa dell’ipocentro molto superficiale che ha determinato un grande avvertimento delle onde sismiche in superfice. La scossa è stata avvertita anche in Piemonte, Lombardia, Emilia e alta Toscana. Segnalazioni di risentimento sismico anche da Milano.