Chi è Francesco Lollobrigida, il nuovo Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare

Si è tenuto questa mattina nel Salone delle Feste del Quirinale il giuramento del nuovo governo, che quindi entra ufficialmente in carica.

Francesco Lollobrigida, 50 anni, è stato oggi designato dal premier Giorgia Meloni per l’incarico di Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Un dicastero rinominato che verrà guidato da un esponente di Fratelli d’Italia.

Nato a Tivoli, vive a Roma, dove si è laureato in giurisprudenza. È pronipote di Gina Lollobrigida. E’ entrato in politica fin da giovanissimo nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, guidando l’organizzazione missina nella Provincia di Roma fino al 1995. Ha svolto il servizio militare in Aeronautica. In seguito è stato consigliere comunale a Subiaco, consigliere provinciale di Roma, poi assessore allo sport, cultura e turismo del comune di Ardea, e Consigliere regionale nel Lazio. Nel 2013 diventa responsabile nazionale “organizzazione” di Fratelli d’Italia. Nel 2018 viene eletto capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio.