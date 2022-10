Gas, operatore reti Gran Bretagna: “in vista possibili blackout pianificati”

MeteoWeb

Blackout pianificati a causa della carenza di gas. È quanto potrebbe accadere questo inverno in Gran Bretagna, secondo quanto ha anticipato l’operatore delle reti (Eso). Nella stagione invernale, potrebbero arrivare blackout pianificati di tre ore per volta se le centrali elettriche non avranno abbastanza gas per funzionare. Il gas rende conto del 43% dell’elettricità consumata nel Paese.

Alle famiglie viene chiesto di evitare di usare l’energia elettrica nelle ore di punta “per risparmiare e sostenere la Gran Bretagna“. I blackout pianificati avevano colpito il Paese negli anni Settanta, in risposta agli scioperi dei minatori e alla crisi del Canale di Suez.

Anche dalla Germania, arriva un allarme simile: rischio emergenza gas in inverno se non si risparmia nei consumi.