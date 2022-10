MeteoWeb

Si terrà domattina, sabato 22 ottobre alle ore 10:00 al Quirinale, il giuramento del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poche ore dopo l’incarico ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quello di Giorgia Meloni, quindi, sarà il Governo più veloce della storia della Repubblica: mai nessuno aveva giurato il giorno dopo aver ricevuto l’incarico, a testimonianza del lavoro svolto dal Centrodestra per trovare l’accordo sulla squadra dell’esecutivo in anticipo e non perdere neanche un secondo di tempo per insediarsi ed affrontare i problemi del Paese.

Quello di Giorgia Meloni è anche il primo in assoluto con un premier donna, il primo in assoluto guidato dal leader di un partito di destra, il primo dopo 14 anni direttamente eletto dal popolo. Questi sono i Ministri ufficialmente comunicati dallo stesso premier Meloni dopo l’ok del Capo dello Stato, con la nuova relativa denominazione scelta dal nuovo Presidente del Consiglio.

Ministri con portafoglio:

Ministro degli Esteri – Antonio Tajani (vicepremier)

(vicepremier) Ministro delle Infrastrutture – Matteo Salvini (vicepremier)

(vicepremier) Ministro dell’Interno – Matteo Piantedosi

Ministro della Giustizia – Carlo Nordio

Ministro della Difesa – Guido Crosetto

Ministro dell’Economia e delle Finanze – Giancarlo Giorgetti

Ministro dello delle Imprese e del Made in Italy- Adolfo Urso

Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare – Francesco Lollobrigida

Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica – Paolo Zangrillo

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Marina Elvira Calderone

Ministro dell’Istruzione e del merito – Giuseppe Valditara

Ministro dell’Università e della Ricerca – Annamaria Bernini

Ministro della Cultura – Gennaro Sangiuliano

Ministro della Salute – Orazio Schillaci

Ministro del Turismo – Daniela Santanchè

Sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio dei ministri – Alfredo Mantovano

Ministri senza portafoglio

Ministro dei rapporti con il parlamento – Luca Ciriani

Ministro della pubblica amministrazione – Gilberto Pichetto Fratin

Ministro agli affari regionali e alle autonomie – Roberto Calderoli

Ministro alle politiche del Mare e per il Sud – Nello Musumeci

Ministro agli affari europei, alle politiche di coesione e al Pnrr – Raffaele Fitto

Ministro allo sport e ai giovani – Andrea Abodi

Ministro alla famiglia, alla natalità e alle pari opportunità – Eugenia Maria Roccella

Ministro alla disabilità – Alessandra Locatelli

Ministro alle riforme istituzionali – Maria Elisabetta Alberti Casellati

Oltre al Premier, quindi, in consiglio dei Ministri ci saranno altre sei donne.