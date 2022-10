Il governo Meloni abolirà il Superbonus 110%: le prime indiscrezioni sui bonus edilizi

MeteoWeb

Si va verso l’abolizione del Superbonus 110%. Fratelli d’Italia sta ragionando su alcune opzioni per riordinare i bonus edilizi. Secondo quanto riferiscono fonti interne al partito, la maxideduzione al 110% potrebbe lasciare spazio a una più contenuta al 60-70%, garantita però a lungo termine.

Un’altra opzione è che la maxideduzione possa essere diversificata in base al reddito del beneficiario o al tipo di immobile oggetto dei lavori, più alta in caso di prima casa (non di lusso), più bassa per la seconda.

Saranno comunque tutelate, assicurano le fonti, le situazioni aperte, in modo da non pregiudicare famiglie e imprese già impegnate.

Si tratta di un nuovo colpo al Superbonus 110%, presentato come il modo per ristrutturare casa gratis e che invece ha finito per provocare solo danni enormi e spesa pubblica inutile. Il Superbonus 110% ha falsato il mercato, facendo esplodere i prezzi edili (ben prima dell’inflazione), creando un boom di nuove imprese senza esperienza in merito e molte speculazioni con vere e proprie truffe sui prezzi.

Nessun vantaggio, inoltre, per i clienti dalla ristrutturazione gratis, considerando che in questa situazione di mercato, chi fa i lavori, li esegue male, senza controllo da parte del cliente abbagliato dal “tanto è gratis”, e spesso e volentieri si finisce solo per fare danni agli edifici. Inoltre il sistema delle cessioni del credito alle banche non ha funzionato e ha bloccato a lungo gli iter attuativi.

Già il governo Draghi aveva deciso di non rinnovare la misura e infatti già dall’1 gennaio 2023 non si potranno fare nuove pratiche ma solo completare le precedenti. Ora il nuovo governo di Giorgia Meloni è pronto ad abolire il Superbonus 110%.