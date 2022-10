Governo, Meloni ha deciso: il nuovo Ministro della Salute sarà un tecnico ‘no Green Pass’

MeteoWeb

Il nuovo Ministro della Salute che succederà a Roberto Speranza nel governo guidato da Giorgia Meloni sarà un tecnico contrario all’obbligo del Green Pass, in piena sintonia con la linea politica di Fratelli d’Italia sulla gestione della pandemia. La maggioranza di Centrodestra ha ormai delineato le caselle del nuovo esecutivo, e a scanso di clamorosi capovolgimenti il primo passo sarà l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato, che in base alle ultime indiscrezioni saranno con ogni probabilità rispettivamente Molinari della Lega e La Russa di Fratelli d’Italia. Dopo l’insediamento delle Camere e l’elezione dei Presidenti, in settimana, si formeranno i gruppi parlamentari e inizieranno le consultazioni.

Sulla squadra di Governo oggi sono arrivate parole importanti da Adolfo Urso, uno degli esponenti di spicco di Fratelli d’Italia: “nel Governo ci saranno tecnici d’area, personalità che per la loro storia hanno scelto un campo ed hanno condiviso il nostro programma, ma questo sarà un Governo politico, con una maggioranza politica. Il primo dopo 11 anni“.

Sui nomi dei ministri, Giorgia Meloni ha più volte sottolineato che non ci sono veti ma la volontà di una ricerca di figure autorevoli sulla scia dei governi presieduti da Berlusconi. Dunque, l’obiettivo del premier in pectore resta quello di comporre una squadra di alto livello: tra i tecnici di area dovrebbero esserci i nuovi ministri di Cultura e della Salute, appunto, dove il Centrodestra aveva già regalato al Paese quello che oggi viene ricordato come uno dei Ministri migliori della storia repubblicana, Girolamo Sirchia (ministro del governo Berlusconi dal 2001 al 2005), ricordato per aver imposto il divieto di fumo in tutti i locali pubblici per primo in Europa con una legge poi copiata da tutti gli altri grandi Paesi occidentali.