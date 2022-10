Gubbio, mangiano tonno appena pescato: 40 persone con vomito e dissenteria | FOTO

MeteoWeb

E’ diventato virale, e quasi esilarante, sui social quanto accaduto domenica scorsa a Gubbio. Ma per chi lo ha vissuto si è trattato di un dramma. Dopo aver consumato del tonno appena pescato, probabilmente crudo, una quarantina di pescatori sono stati male.

Nella cittadina umbra i componenti di una società di pesca sportiva si sono ritrovati in un ristorante del centro per mangiare i tonni che avevano pescato. Appena dopo averlo mangiato, però, hanno iniziato a sentirsi male. I sintomi sono stati immediati per tutti, nessuno escluso: dissenteria acuta e vomito. Chi era presente descriva la scena come un momento di panico puro. C’era chi scappava in bagno e chi correva a vomitare fuori dal locale, come si evince dalle foto nella gallery scorrevole in alto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze per soccorrere i commensali, per alcuni dei quali si è reso necessario il ricovero nell’ospedale di Gubbio.

“C’è stata un’esplosione di dissenteria fulminante generale. Alcune persone sono svenute e si sono ca**te addosso, altri defecavano in ogni angolo del ristorante”, racconta sui social uno dei presenti. “Due persone ubriache fradice si sono messe al volante per correre in bagno a casa: uno si è capottato, l’altro ha sbattuto contro tre macchine. La polizia che è intervenuta li ha trovati con la m***a fino alla camicia”, raccontano altri.

Intossicazione alimentare per il tonno consumato a Gubbio

Non è ancora chiaro cosa abbia causato i sintomi dei presenti al pranzo nel ristorante di Gubbio, ma nel caso del pesce crudo la motivazione più plausibile è un batterio. L’intossicazione alimentare è infatti molto frequente quando il pesce consumato crudo non è abbattuto correttamente. I batteri contaminati in questi casi, possono essere diversi. Listeria, escherichia coli, anisakis o salmonelle, sono tutti microrganismi che causano infezioni non gravi. Il quadro si può aggravare per i soggetti fragili, ma anche per i bambini, le donne in gravidanza e gli anziani.