Influenza e Covid, medici di famiglia: “il doppio vaccino è la soluzione ideale”

“La doppia somministrazione di vaccino antinfluenzale e del secondo richiamo Covid, è l’unica soluzione, quella ideale, in vista di una stagione in cui si prevede che circoleranno Covid e, più che negli anni precedenti, influenza. E’ una procedura sicura che i pazienti possono fare serenamente. Non c’è nessuna ragione per non farlo“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione di medici di medicina generale (Fimmg), a margine del congresso in corso a Villasimius.

“Un collega, scherzando con i suoi pazienti, e per rassicurarli sulla sicurezza della doppia somministrazione, ama dire ‘cominciamo a pensare che siamo stati creati con due braccia per fare le due vaccinazioni’. Anche questo è un modo di comunicare,” ha proseguito Scotti.

Secondo Anna Pozzi, segretario provinciale Fimmg Milano, la doppia somministrazione è importante anche perché “la sintomatologia delle due patologie è simile: mal di gola, raffreddore, febbre. Sintomi che confondono nella diagnosi“. Il medico ha anche sottolineato: “Registriamo una stanchezza da parte delle persone che non ne possono più di essere vaccinate. Molte Regioni, come la Lombardia, stanno incentivando il doppio inoculo contemporaneo di antinfluenzale e del secondo richiamo dell’anti-Covid. La doppia vaccinazione è importante per proteggere, soprattutto fragili e anziani, e riduce lo stress di tornare due volte a vaccinarsi“.