Inondazioni flagellano l’isola di Creta, almeno 2 morti a Heraklion | FOTO

A causa delle forti inondazioni che hanno travolto ieri l’isola greca di Creta, almeno due persone sono morte nella regione di Heraklion: lo hanno riferito oggi i vigili del fuoco. Ieri, un 50enne è stato trovato senza vita nella località turistica di Agia Pelagia dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto a causa delle piogge torrenziali. Il passeggero, un 49enne, era disperso e questa mattina il corpo senza vita è stato recuperato in mare. Secondo l’emittente statale Ert, i due si stavano recando a Heraklion per lavoro.

Il pesante maltempo ha colpito duramente in particolare il Nord/Est di Creta. I vigili del fuoco sono stati mobilitati anche oggi in soccorso alla popolazione. La protezione civile ha chiesto ai residenti di rimanere in allerta a Creta e nelle isole circostanti: Rodi, Karpathos, Kastellorizo e Kassos.