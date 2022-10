Devastanti inondazioni in Nigeria: le aree allagate viste dallo spazio

MeteoWeb

Inondazioni distruttive stanno flagellando la Nigeria, causando distruzioni diffuse e pesanti perdite di raccolto. Questa immagine del satellite Sentinel-2 di Copernicus, scattata il 19 ottobre, mostra l’estensione delle aree allagate nei pressi di Lokoja, città situata all’incrocio dei fiumi Niger e Benue.

Le inondazioni che stanno colpendo il Paese sono le peggiori in Nigeria in più di un decennio. A causa dei fenomeni, sono morte oltre 600 persone e 1,3 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case. Le inondazioni hanno già portato a “un forte aumento dei casi di colera e di altre malattie prevenibili in Nigeria“, ha avvertito l’International Rescue Committee (IRC) in una dichiarazione, chiedendo maggiori risorse per aumentare la sua risposta.

Precipitazioni superiori alla media e inondazioni devastanti hanno colpito quest’anno 5 milioni di persone in 19 Paesi dell’Africa occidentale e centrale, secondo un nuovo rapporto sulla situazione del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. In Ciad, questa settimana il governo della nazione ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che le inondazioni hanno colpito più di 1 milione di persone. Il disastro ha ora peggiorato il destino di questa nazione centrafricana già in crisi alimentare, ha affermato Mbaindangroa Djekornonde Adelph, analista in Ciad.

Le autorità del Niger affermano che almeno 192 persone sono morte nello stato a causa di tempeste, a causa del crollo delle case o per annegamento nelle acque alluvionali. Decine di migliaia di persone sono sfollate a causa delle inondazioni nelle regioni di Maradi e Zinder, con molte case e terreni agricoli danneggiati. Storia simile in Camerun, dove le acque alluvionali hanno causato danni significativi nella regione settentrionale, distruggendo case e raccolti e case.