Jeff Currie: “abbiamo investito 3,8 trilioni di dollari per le energie rinnovabili e non è servito a nulla”

Il potere dell’OPEC è ai massimi storici, secondo Jeff Currie, analista della Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo. Proprio oggi, l’OPEC+ ha deciso di tagliare la produzione di greggio di 2 milioni barili al giorno a partire dal mese di novembre.

In un’intervista con la CNBC del 3 ottobre, Jeff Currie, che è il capo della ricerca sulle materie prime di Goldman Sachs, ha affermato che l’OPEC è ora incentivata a ridurre la produzione poiché è l’unico produttore di petrolio al mondo con capacità spaziale. “Vorrei sostenere che il vecchio ordine petrolifero è tornato“, ha detto. “L’OPEC è probabilmente più potente di quanto non sia mai stata nei suoi 60 anni di storia sin dal suo inizio. E uno dei motivi è davvero il fatto che non abbiamo investito in fonti di energia alternative. Quindi sono davvero l’unico gioco in città“.

Gli analisti hanno indicato in particolare l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti come i membri dell’OPEC con capacità di produzione inutilizzata.

Mentre il boom dello shale statunitense dello scorso decennio ha eroso il potere dell’OPEC sui mercati petroliferi, negli ultimi anni i produttori nazionali si sono concentrati maggiormente sulla restituzione di capitale agli azionisti invece di pompare più petrolio. Ora, il motivo per cui l’OPEC taglia la produzione anche se il mercato petrolifero rimane rigido con scorte basse è che i prezzi del greggio sono scesi del 40% perché gli investitori stanno fuggendo dal mercato, ha affermato Currie. Se l’OPEC può migliorare i rendimenti del petrolio rispetto ad altri asset, il capitale inizierà a tornare nel settore, ha aggiunto.

Energie rinnovabili e combustibili fossili

Ma a scatenare le maggiori discussioni sono stati i commenti di Currie sulle energie rinnovabili, diventati virali su Twitter. “Alla fine dello scorso anno, i combustibili fossili rappresentavano complessivamente l’81% del consumo di energia. Dieci anni fa erano all’82%. Quindi 3,8 trilioni di dollari di investimenti nelle energie rinnovabili hanno spostato i combustibili fossili dall’82% all’81% del consumo energetico complessivo”, ha affermato Currie. “Ma se si tiene conto di tutto ciò che sta accadendo e della sostituzione dei volumi mancati di gas con il carbone, questa cifra è probabilmente di nuovo superiore all’82%”.

“Quindi quando dico che l’OPEC ora è al comando come mai prima d’ora significa che tutti noi – che non siamo nell’OPEC – non abbiamo investito adeguatamente nella produzione di energia e nella costruzione delle infrastrutture necessarie”, ha aggiunto Currie evidenziando come l’Occidente abbia investito cifre enormi sulle energie rinnovabili senza raggiungere neanche lontanamente l’obiettivo dell’autonomia e indipendenza energetica.