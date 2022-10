Jet della Marina USA ha volato sul Baltico dopo esplosione Nord Stream

MeteoWeb

Un aereo da ricognizione della Marina degli Stati Uniti è volato vicino al sito della rottura dell’oleodotto Nord Stream 2. Il velivolo ha attraversato il Mar Baltico poche ore dopo il momento in cui sono emersi i primi danni. A fare il punto è un monitoraggio rivisto da Reuters, dopo che il volo è stato confermato da Washington, e indicato come routine.

Gli oleodotti russi Nord Stream 1 e 2 sono esplosi il 26 settembre, drenando gas nel Mar Baltico al largo delle coste di Danimarca e Svezia. I sismologi hanno registrato esplosioni nell’area e la polizia di diversi paesi ha avviato indagini.

I dati di volo

I dati di volo hanno mostrato che un aereo da ricognizione e pattugliamento marittimo P-8A Poseidon era sopra il Mare del Nord alle 00:03 GMT. Nel medesimo orario i sismologi svedesi hanno registrato un’esplosione sottomarina a sud-est dell’isola di Bornholm nel Mar Baltico.

I dati hanno mostrato che l’aereo, decollato dall’Islanda, ha eseguito uno schema di circuiti regolari sulla Polonia prima di staccarsi verso l’area dell’oleodotto baltico. Non è stato possibile stabilire immediatamente l’identità dell’aereo a causa del tipo di codice di identificazione rotante a volte utilizzato da tali aerei. La Marina degli Stati Uniti ha confermato che si trattava di un aereo americano quando ha presentato i dati da Reuters.

Il velivolo sugli oleodotti Nord Stream

“L’aereo P-8A Poseidon della US Navy mostrato nei dati di tracciamento ha condotto un volo di ricognizione marittima di routine nel Mar Baltico, non correlato alle perdite dagli oleodotti Nord Stream”, ha affermato un portavoce della US Navy. Alla domanda se qualcuna delle informazioni raccolte potrebbe aiutare gli investigatori a esaminare le rotture dell’oleodotto, il portavoce delle forze navali statunitensi Europa-Africa, il capitano Tamara Lawrence, ha dichiarato: “Non abbiamo ulteriori informazioni da fornire in questo momento“.

Non è chiaro quale ruolo stiano svolgendo le forze armate statunitensi per aiutare le indagini europee sulle rotture degli oleodotti, anche se il presidente Joe Biden ha parlato dell’eventuale invio di subacquei.

Gioco di scacchi

Secondo i dati, spiega Reuters, diversi minuti dopo le 01:00 GMT l’aereo è volato a sud di Bornholm dirigendosi verso la Polonia nordoccidentale, dove ha girato per circa un’ora sopra la terraferma prima di volare alle 02:44 GMT nell’area in cui è stata segnalata la fuga di gas.

Si è avvicinato a circa 24 km dal sito dove è stata segnalata la perdita, ha fatto un giro in cerchio e volato verso l’exclave russa di Kaliningrad, un’area di sorveglianza, affermano gli analisti. Mancano dati di volo tra le 03:39 GMT e le 06:20 GMT, ma sulla via del ritorno, intorno alle 07:00 GMT, l’aereo ha volato a circa 4 km a nord del sito in cui sono state segnalate le perdite di gas.

Reuters ha utilizzato una mappa di volo parziale (visibile nella gallery in alto) dal sito web di tracciamento con sede negli Stati Uniti Radarbox, integrata dai dati forniti da Flightradar24 con sede in Svezia per ricostruire il percorso del P-8. I dati di Flightradar24 hanno mostrato che l’aereo decolla e atterra nella penisola di Reykjanes nel sud-ovest dell’Islanda, dove si trova la base aerea di Keflavik, insieme alle strutture dell’hangar P-8.