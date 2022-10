Lanciata la navetta Crew Dragon: a bordo anche un’astronauta russa

E’ stata lanciata dal Kennedy Space Center in Florida la navetta Crew Dragon Endurance della SpaceX. A bordo, per conto della Nasa, vi quattro membri della missione Crew-5, diretti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss).

Si tratta della prima astronauta russa su una navicella americana da 20 anni a questa parte, Anna Kikina; la prima comandante donna di un volo commerciale, nonché prima nativa americana nello spazio, Nicole Aunapu Mann; il veterano dell’agenzia spaziale giapponese Koichi Wakata e l’astronauta della Nasa Josh Cassada. L’aggancio alla Iss è previsto alle 22:57 (ora italiana) di giovedì 6 ottobre. La missione in orbita durerà circa cinque mesi.

“La navicella Endurance di SpaceX si è separata dal razzo Falcon 9 ed è in viaggio verso la Stazione Spaziale“, scrive la Nasa su Twitter invitando gli utenti a seguire gli aggiornamenti sulla missione.

We’re on our way to space!#Crew5 lifted off from @NASAKennedy at noon ET (1600 UTC) and is headed to the @Space_Station for six months of scientific discovery. pic.twitter.com/p2AvbIzo9V

