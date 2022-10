Letta a Meloni: “passaggio da brividi sul Covid, siamo orgogliosi di Speranza”

MeteoWeb

Nel suo discorso per la fiducia alla Camera, il Premier Giorgia Meloni ha annunciato un cambio di rotta per quanto riguarda la gestione del Covid, respingendo le misure restrittive adottate in passato e puntando sulla libertà individuale per quanto riguarda i vaccini.

“Quello che ci spaventa è la concretezza e non l’identità. Ci spaventa la concretezza dove l’abbiamo vista nel suo discorso. Ho ascoltato un passaggio da brividi sul Covid e sulla salute. Noi siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo Roberto Speranza che rappresenta quello che l’Italia ha fatto in questi anni per combattere una delle sfide più complesse che l’Italia ha mai dovuto affrontare. Mentre da lei ho sentito strizzate d’occhio a mondi non proprio collaborativi in quella fase“. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla Camera in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Meloni.