Bizzarre macchie blu nella foto della NASA, due affascinanti fenomeni visti dalla ISS

Un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha catturato un’immagine particolare della Terra dallo Spazio: contiene due bizzarre macchie di luce blu che brillano nell’atmosfera del nostro pianeta. Si tratta del risultato di due fenomeni naturali non correlati che si sono verificati nello stesso momento.

L’immagine è stata catturata l’anno scorso da un membro dell’equipaggio della Expedition 66 mentre la ISS passava sul Mar Cinese Meridionale. La foto è stata pubblicata online il 9 ottobre dall’ Earth Observatory della NASA .

La prima macchia di luce, visibile nella parte inferiore dell’immagine, è un enorme fulmine che ha colpito da qualche parte nel Golfo di Thailandia. I fulmini sono in genere difficili da vedere dalla ISS, poiché di solito sono coperti da nuvole. Questa particolare saetta si è verificata vicino a una grande fessura circolare nella parte superiore delle nubi, che ha fatto sì che il fulmine illuminasse le pareti circostanti della struttura nuvolosa simile a una caldera, creando un sorprendente anello luminoso.

La seconda macchia blu, in alto a destra nell’immagine, è il risultato della luce deformata dalla Luna. L’orientamento del satellite naturale della Terra rispetto alla ISS implica che la luce riflessa dal Sole passi direttamente attraverso l’atmosfera del pianeta, trasformandola in una macchia blu brillante con un alone sfocato. Questo effetto è causato da parte della luce lunare che disperde minuscole particelle nell’atmosfera terrestre, spiega l’Earth Observatory.

Diversi colori della luce visibile hanno lunghezze d’onda diverse, e ciò influisce sulla loro interazione con le particelle atmosferiche. La luce blu ha la lunghezza d’onda più corta ed è quindi la più probabile che si diffonda: ecco perché la Luna è blu in questa immagine. Lo stesso effetto spiega anche perché il cielo appare blu durante il giorno: le lunghezze d’onda blu della luce solare si diffondono maggiormente e diventano più visibili all’occhio umano, secondo la NASA.

Nella foto è visibile anche una ragnatela luminosa di luci artificiali provenienti dalla Thailandia. Le altre importanti fonti di inquinamento luminoso nell’immagine sono in Vietnam e nell’isola di Hainan, la regione più meridionale della Cina, sebbene queste sorgenti luminose siano in gran parte oscurate dalle nuvole. L’alone arancione parallelo alla curvatura della Terra è il bordo dell’atmosfera.