Il maltempo flagella il Centro/Sud: pioggia a Roma, Napoli e Palermo. Trapani in ginocchio

Il maltempo sta flagellando il Sud Italia in queste ore: le principali criticità si registrano in Sicilia, dove soltanto stamani tra le 08:00 e le 11:00 sono caduti ben 80mm di pioggia a Trapani Fontanasalsa, 72mm a Trapani Fulgatore, 48mm a Calatafimi e Porto Palo di Menfi, 41mm a Salemi, 33mm a Sciacca, 30mm a Marsala. E’ la quarta volta in quest’inizio di autunno che i nubifragi colpiscono Trapani e la Sicilia occidentale in modo così violento, con quantitativi pluviometrici stagionali eccezionali.

I violenti nubifragi che stanno colpendo la Sicilia occidentale hanno provocato pesanti allagamenti su strade principali e minori. Il traffico è paralizzato tutto intorno Trapani, e non solo. Sull’Autostrada A29 Palermo-Trapani il traffico è bloccato per 7 chilometri a Trapani per il totale allagamento della carreggiata. Allagamenti anche tra Trapani e Marsala, a Castelvetrano e a Paceco. A Marsala si registrano continue interruzioni di energia elettrica che stanno particolarmente interessando le abitazioni private. Lungo la statale 115, verso Trapani, nei pressi del cartello stradale di “Guarrato”, il manto stradale è crollato e l’acqua ha invaso completamente la carreggiata, impedendo agli automobilisti di proseguire il senso di marcia. Molte macchine sono rimaste incolonnate. Un furgone è rimasto bloccato nell’acqua, a metà strada tra il cartello di Guarrato ed il semaforo di Fontanasalsa. Strade allagate anche alle porte di Paceco, piene di acqua e fango.

Il maltempo si sta estendendo verso est nel resto dell’isola, colpendo in questi minuti Sciacca e l’hinterland occidentale di Palermo. Nel corso della mattinata il fronte temporalesco arriverà su Agrigento, mentre un altro intenso groppo temporalesco sta colpendo le isole Eolie ed è in procinto di raggiungere la Calabria.

Altri forti temporali interessano il Centro/Sud: nella notte ha diluviato in Sardegna con 88mm di pioggia caduti a Olbia, mentre in mattinata un violento nubifragio ha colpito l’isola tirrenica di Ponza, dove sono caduti 35mm di pioggia. Temporali molto violenti anche sulle isole del Golfo di Napoli, con 79mm di pioggia ad Anacapri e 57mm a Capri. Sta piovendo anche a Roma e Napoli e su tutta la fascia tirrenica centro-meridionale: a Roma la pioggia è debole (8–10mm di pioggia nel centro cittadino), a Napoli moderata (20–25mm). In Campania sta piovendo in tutto il territorio Regionale, e i fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio estendendosi a Puglia, Basilicata e Calabria dove il maltempo persisterà anche nella notte con piogge molto violente, grandinate e trombe d’aria. Consigliamo prudenza e massima attenzione.

