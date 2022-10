Maltempo, enorme groppo temporalesco nel Tirreno: Sicilia in allerta

MeteoWeb

Sicilia in allerta per il maltempo in arrivo: un grosso groppo temporalesco si trova nel mar Tirreno meridionale, appena al largo di trapanese e palermitano, dove sono in atto temporali molto violenti come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. L’atmosfera è esplosiva in Sicilia, dove le temperature odierne hanno raggiunto valori estivi con +28°C a Palermo, Catania, Trapani, Siracusa e la vicina Reggio Calabria.

Questo caldo anomalo rischia di innescare temporali violentissimi nelle prossime ore, alimentati proprio dall’energia fornita dal calore del suolo e delle superfici marine. Il groppo temporalesco si muove lentamente verso oriente: potrebbe colpire nel pomeriggio il trapanese e il palermitano, per poi dirigersi verso le isole Eolie, la Calabria e la Campania nella prossima notte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: