Una forte ondata di maltempo sta colpendo in queste ore la Sicilia. Tra le località più colpite anche l’Ennese: a Piazza Armerina un pesante nubifragio ha trasformato le strade in fiumi, facendo crollare la temperatura a +14°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: