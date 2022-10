Maltempo in Sardegna: scuole chiuse a Bosa e Terralba

MeteoWeb

Sarà in vigore per tutta la giornata di oggi l’allerta meteo per rischio idrogeologico con codice arancione (criticità moderata) per l’arrivo di temporali che si abbatteranno sulla Sardegna centro-meridionale. A partire dalle 8 e per tutta la giornata, l’Isola sarà interessata da precipitazioni a prevalente carattere convettivo, isolate nel settentrione e sparse altrove, con temporali che potranno anche raggiungere forte intensità, cioè cumulare più di 30mm in un’ora, ha sottolineato la protezione civile regionale. I temporali saranno accompagnati da intense raffiche di vento e, talvolta, grandine.

Dopo i provvedimento emessi nel Cagliaritano, al momento sono due i Comuni nell’Oristanese dove le scuole rimarranno chiuse per i potenziali disagi causati dal maltempo: si tratta di Bosa e Terralba, sono attraversati da due fiumi.

