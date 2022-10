Maltempo Sicilia: situazione drammatica a Castelvetrano | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo che sta interessando la Sicilia sta causando numerosi disagi a Castelvetrano, nel trapanese, dove la situazione diventa di ora in ora più drammatica, come si può vedere dal video in calce.

“Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità“, si legge sulla pagina Facebook del comune che fornisce i seguenti consigli:

Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena

Non percorrere un passaggio a guado durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, né a piedi né con un automezzo

Allontanarsi dalla località in caso si avvertano rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o in caso ci si accorga dell’apertura di lesioni nell’edificio

Allontanarsi dalla località in caso ci si accorga dell’apertura di fratture nel terreno o nel caso si avvertano rimbombi o rumori insoliti nel territorio circostante (specialmente durante e dopo eventi piovosi particolarmente intensi o molto prolungati)

Nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere il gas, staccare l’elettricità e non dimenticare l’animale domestico, se c’è

Non sostare al di sotto di una pendice rocciosa non adeguatamente protetta (sempre) o argillosa (durante e dopo un evento piovoso)

Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste, dai moli durante le mareggiate

Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione: possono esserci rischi residui e si intralcia l’operazione dei tecnici e dei soccorritori.

