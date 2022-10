Maltempo Sicilia, Trapani sott’acqua: piogge intense e strada allagate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo, come ampiamente previsto, ha raggiunto la Sicilia. Il groppo temporalesco, sommato alle alte temperature toccate oggi sull’isola, rischiano di causare fenomeni violenti. Diverse strade di Trapani ed Erice, in questo momento, sono già allagate. In zona, in poco tempo, si sono accumulato oltre 20mm di pioggia, destinati ad aumentare.

“Intensa precipitazione in corso, allertati dal sindaco di Trapani siamo già operativi con una Pompa Idrovora in Via Virgilio“. E’ quanto scrive sui social Sos Valderice, onlus di pubblica assistenza e protezione civile.

Come si può vedere nel video in calce e nella gallery fotografica scorrevole in alto, a Trapani diverse strade sono come fiumi in piena. L’acqua ha invaso via Giannitrapani e Piazza senatore Grammatico.

