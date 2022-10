Maltempo Sicilia, evacuata una palazzina a Castelvetrano: chiesto lo stato di calamità

MeteoWeb

Enzo Alfano, sindaco di Castelvetrano (Trapani), ha annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale alla Regione Siciliana a seguito del forte maltempo che ha colpito la località nelle scorse ore. A causa del maltempo, è stato necessario anche evacuare una palazzina in via Ruggero Settimo. I Vigili del Fuoco, infatti, l’hanno dichiarata inagibile dopo avere riscontrato problemi di staticità a causa di un cedimento interno.

Le famiglie residenti troveranno al momento ospitalità presso alcuni familiari. Come misura di sicurezza, l’area prospiciente l’edificio è stata transennata e interdetta dalla Polizia municipale.

Il nubifragio di ieri arriva a poca distanza da quello del 30 settembre scorso, quando si erano presentati gli stessi problemi, come allagamenti e disagi, danni ad auto e locali a piano terra e anche alle reti idrica e fognaria. Da qui, nasce la richiesta dello stato di calamità naturale. È in corso da parte degli uffici una ricognizione delle situazioni più critiche per le quali il comune valuterà eventuali interventi di somma urgenza, fermo restando che il sindaco Alfano ritiene indispensabile “un sostegno progettuale e finanziario da parte del dipartimento della Protezione Civile regionale“.