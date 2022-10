Maltempo, situazione critica in Sicilia: due fronti temporaleschi sull’isola

MeteoWeb

E’ critica la situazione del maltempo in Sicilia, dove sono in atto due fronti temporaleschi in lento scorrimento da ovest verso est. Il più pericoloso sta colpendo il trapanese e il palermitano, dove nel primo pomeriggio la temperatura era ancora estiva di +28°C mentre adesso sotto i nubifragi è crollata a +18°C, ben dieci gradi in meno nell’arco di poche ore. Segnalate criticità a Trapani per gli allagamenti nel centro cittadino, mentre il fronte temporalesco si sposta molto lentamente verso est, alimentato dall’energia proveniente dal mare.

Si tratta di temporali autorigeneranti, molto pericolosi proprio per la persistenza a lungo sulle stesse aree. Le stazioni pluviometriche della zona segnalano accumuli di 66mm di pioggia a Cinisi, 53mm a Fontanasalsa, 39mm a Marsala, 30mm a Fulgatore e Carini, 22mm a Capaci, 21mm a Castellammare del Golfo, 13mm a Salemi, 10mm a Partinico.

Il secondo fronte temporalesco, più lieve, s’è formato nel messinese tirrenico sul versante settentrionale dei Nebrodi, e si sta muovendo verso le isole Eolie. Fino al momento sono caduti 23mm di pioggia ad Acquedolci, 14mm sul Monte Soro, 13mm a Caronia, 12mm a Capo d’Orlando, 8mm aPiraino, 6mm a Brolo, 3mm a Leni sull’isola di Salina alle Eolie, già in allerta per l’eruzione dello Stromboli con rischio tsunami.

Massima attenzione per l’avanzata di entrambi i sistemi temporaleschi verso est nel corso della sera-notte. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: