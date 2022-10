Maltempo, migliora all’estremo Sud: ora forti temporali in Puglia

MeteoWeb

Sono migliorate le condizioni meteo sulla Sicilia e su Malta dopo l’intenso maltempo delle scorse ore, che ha provocato allagamenti e disagi in varie località delle due isole. Ora qui è tornato a splendere il sole, mentre forti temporali stanno interessando la Puglia meridionale, tra le province di Bari e Taranto, e altri sono in risalita dal Golfo di Taranto verso il Salento. Sulla città di Taranto, sono già caduti 45mm di pioggia. Segnaliamo anche 33mm di pioggia a Locorotondo.

Forti piogge hanno colpito anche la Calabria settentrionale nelle scorse ore, provocando allagamenti a Cosenza. Gli accumuli pluviometrici più intensi si sono avuti nel Crotonese, dove spiccano: 73mm a Foresta, 60mm a San Mauro Marchesato, 57mm a Petilia Policastro, 55mm a San Nicola dell’Alto.

A Cosenza, invece, sono caduti 37mm di pioggia, che ha allagato le strade, soprattutto in prossimità dei sottopassi. I pedoni sono rimasti bloccati nei bar e nelle attività commerciali. Al momento non si registrano danni a persone o cose ma sono segnalati diversi disagi per la circolazione. Caduti anche 43mm di pioggia a Cetraro, sempre nel Cosentino.

