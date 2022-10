Maltempo, Malta sott’acqua: allagamenti a Msida | FOTO

MeteoWeb

Il fronte temporalesco proveniente dal Canale di Sicilia ha colpito Malta nelle ore centrali della giornata. L’isola dei Cavalieri è stata interessata da intensi nubifragi: in pochi minuti sono caduti 21mm di pioggia a Msida, 20mm a Luqa, 19mm a Xewkija, 18mm a Zaghra e Salmun, 15mm a Valletta, 13mm a Dingli e Benghajsa. Segnalati diffusi allagamenti a Msida, una delle zone più densamente popolate dell’isola.

I fenomeni sono stati molto intensi, seppur meno rispetto a Pantelleria dove all’alba erano caduti 42mm di pioggia. Adesso il maltempo si sta allontanando verso il mar Jonio e a Malta il cielo è coperto con temperature crollate a +18/+19°C e tasso di umidità ovunque superiore al 90%. Nel pomeriggio, però, l’area temporalesca si allontanerà definitivamente verso est e prima del tramonto tornerà a splendere il sole che domani tornerà indisturbato in cielo garantendo una splendida giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: