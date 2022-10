Maltempo Sicilia, torna l’incubo nel trapanese e nel palermitano: rischio nubifragi

MeteoWeb

Come ampiamente previso, ha ripreso a piovere sulla Sicilia occidentale. In particolare a Ovest, nelle province di Trapani e Palermo, le piogge sono già particolarmente intense. Il nucleo temporalesco si dirige verso il basso trapanese, creando possibili criticità in zone già colpite dal maltempo nei giorni scorsi. E quindi si rischiano nuovamente nubifragi a Erice, Marsala, Castelvetrano.

Le immagini del satellite mostrano intense fulminazioni in atto a pochi chilometri dalla costa. Dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani il maltempo colpirà anche il resto del Sud.

Il maltempo proseguirà per tutta la notte, spostandosi via via verso il centro dell’isola. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: