Maltempo Trapani: strade come fiumi e disagi, oggi scuole chiuse

Nuovi allagamenti a Trapani a causa del forte maltempo che ieri ha colpito tutta la zona. Numerose strade si sono trasformate in fiumi. L’acqua ha invaso varie zone, dalla centralissima via Giovan Battista Fardella, chiusa al traffico, alle vie parallele, in via Marsala, in piazza Martiri d’Ungheria. I vigili del fuoco sono stati al lavoro per tutta la notte.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha deciso di tenere le scuole chiuse oggi. Disagi e strade come fiume anche a Erice, dove le scuole però rimangono aperte.

