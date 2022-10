Maltempo, Reggio Calabria nel caos: treni in ritardo e corse soppresse

MeteoWeb

In queste ore il Centro/Sud è piegato dal maltempo. Tra le regioni interessate dalle forti piogge anche la Calabria, dove i rovesci iniziati in mattinata sono stati, in alcune zone, anche intensi. Reggio Calabria è andata in tilt, con allagamenti in diverse zone della città.

E proprio a causa del maltempo la stazione di Reggio Calabria è oggi nel caos per via di numerosi ritardi e altrettante soppressioni di treni da e per Reggio, a causa di problemi alla rete ferroviaria nelle stazioni di Bagnara Calabra e Villa San Giovanni.

A Bagnara Calabra in poco tempo si sono accumulati quasi 20mm di pioggia. Criticità anche a Villa San Giovanni dove in disagi potrebbero interessare anche i traghetti che collegano la Calabria alla Sicilia.

