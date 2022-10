Marte: scelto il posto perfetto per lo storico deposito di campioni di roccia

MeteoWeb

La missione di raccolta di rocce del rover Perseverance sta per entrare in una nuova fase. L’esploratore su ruote della NASA ha inserito frammenti di rocce marziane in minuscoli tubi e li ha portati in giro. Presto ne lascerà alcuni in un sito che diventerà il primo deposito di campioni su Marte.

La NASA ha annunciato la scelta di un luogo chiamato Three Forks come deposito per il prezioso carico. Si trova vicino alla base di un antico delta fluviale che il rover ha esplorato all’interno del cratere Jezero. L’agenzia spaziale ha condiviso un’immagine del paesaggio marziano con Three Forks visibile in lontananza.

La NASA sta lavorando al fianco dell’Agenzia Spaziale Europea all’ambiziosa missione Mars Sample Return, un’impresa in più fasi che comporterà un lancio verso il Pianeta Rosso, l’atterraggio su Marte, la raccolta dei campioni, un lancio dalla superficie e poi il trasporto di tutti carotaggi verso la Terra per il successivo studio. Potrebbe essere la nostra migliore occasione per trovare prove definitive dell’antica vita microbica su Marte, se è mai esistita.

“La NASA e l’ESA hanno esaminato il sito proposto e i campioni di Marte che saranno dislocati per questo deposito il mese prossimo,” ha affermato Thomas Zurbuchen, associate administrator for science della NASA. “Quando quel primo tubo sarà posizionato sulla superficie, sarà un momento storico per l’esplorazione spaziale“.

I campioni che Perseverance ha raccolto nella regione del delta sono particolarmente interessanti per gli scienziati. L’attrezzatura di laboratorio del rover ha trovato segni di materia organica, ma servirà uno studio più approfondito sulla Terra per comprendere appieno cosa significa.

La NASA ha pianificato in anticipo di dare alla missione le migliori possibilità di successo. Il rover ha raccolto campioni a coppie in modo che possa lasciarne alcuni a terra e mettere da parte i duplicati per tenerli al sicuro. Il piano prevede che Perseverance consegni “di persona” i campioni all’arrivo della missione. Il deposito di Three Forks sarà un sito di backup nel caso qualcosa dovesse andare storto.

Dopo il rilascio dei campioni, Perseverance continuerà a studiare la regione del delta e la storia dell’acqua e probabilmente raccoglierà altri campioni lungo il percorso. Il rover si trova su Marte da febbraio 2021 e ha molta strada davanti.