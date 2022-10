Meloni ricorda San Giuliano di Puglia e spiega il reintegro dei medici non vaccinati

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato in conferenza stampa le misure del Consiglio dei Ministri di oggi, che si è aperto celebrando il 20° anniversario della tragedia di San Giuliano di Puglia, “uno dei fatti che ci hanno colpito di più della storia d’Italia” ha detto Meloni ricordando “quei 27 bambini e la loro maestra morti per il crollo di una scuola fatiscente in Molise, e lo abbiamo fatto per ricordarci l’impegno che abbiamo in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici“.

Dando l’appuntamento al prossimo consiglio dei Ministri che sarà venerdì 4 novembre “con i primi provvedimenti su economia ed energia“, Giorgia Meloni ha illustrato le prime misure del nuovo Governo sul Covid chiarendo che “abbiamo eliminato l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari che era l’unico rimasto in vigore in Italia, in quanto gli altri obblighi erano già scaduti per tutti lo scorso giugno. Questo, invece, sopravviveva fino al 31 dicembre e noi abbiamo deciso di anticipare la fine di quest’obbligo al 1° novembre, cioè a domani, perché questo ci consente di prendere 4 mila persone che attualmente sono ferme in un sistema sanitario che ha già un enorme problema di organico, e rimetterla al lavoro. E quindi abbiamo deciso di anticipare la fine di questo obbligo, mentre confermiamo l’utilizzo delle mascherine negli ospedali, su cui ho letto ricostruzioni molto fantasiose sui giornali“.