Meteo Svizzera: ottobre con temperature sopra la norma, FOCUS sull’ondata di caldo autunnale

MeteoWeb

Dopo un precoce assaggio di aria di origine polare nella seconda metà di settembre, ottobre “mostra valori di temperatura degni per questo anno molto particolare“: a fare un primo bilancio di questa ondata di caldo autunnale è l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera.

“Verso la metà del mese di settembre, dopo il passaggio di un fronte freddo, la circolazione atmosferica sull’Europa è cambiata: una zona di bassa pressione si è posizionata sull’Europa orientale, mentre una zona anticiclonica si è rafforzata sull’Europa occidentale e l’Atlantico. Ecco quindi che correnti dal settore nord hanno rapidamente convogliato una massa d’aria decisamente più fredda verso l’Europa centrale interessando anche la regione alpina. Le temperature subirono un netto calo a tutte le quote e la neve, a causa di una situazione di sbarramento sul versante nordalpino, fece apparizione in modo abbondante non solo alle quote più alte,” spiegano gli esperti di MeteoSvizzera. “Il calo e stato percepito come improvviso e “brutale”. L’interpretazione molto semplice è stata quella di giustificare questo forte gradiente con l’estate settembrina che nelle prime due settimane non sembrava dar possibilità a un netto cambiamento: più duraturo è il prolungamento dell’estate nei mesi autunnali e maggiore è il rischio che a un certo punto il cambiamento di massa d’aria sia drastico“.

A partire dall’inizio di ottobre “la circolazione atmosferica sull’Europa è nuovamente cambiata. Nuovamente predominante sono state le correnti miti e a tratti umide di origine marittima, inizialmente da ovest, poi sudovest con apporto di aria molto mite di origine subtropicale“.

MeteoSvizzera sottolinea che “non solo le temperature misurate a 2 metri dal suolo sono valori importanti. Anche i dati forniti dal radiosondaggio di Payerne sono degni di nota“. Di seguito i dati più significativi (stato 26 ottobre) utilizzando la serie di dati a disposizione a partire dal 1954.

Durante il mese di ottobre 2022 “le temperature sono risultate sopra la norma per quasi tutto il mese. Nell’analisi che proponiamo (aggiornata al 28.10), andiamo a vedere il numero massimo di giorni consecutivi con temperature sopra la norma mensile 1991-2020 (Locarno-Monti: 12.9 °C, Lugano: 13.2°, San Bernardino: 5.0 °C) per il mese d’ottobre. L’anno 2022 spicca decisamente al primo posto per tutte e 3 le stazioni di misura considerate“.

Lugano (quota: 273 m; serie di dati omogenei dal 1864):

Numero di giorni consecutivi: 28 tra il 2022-10-01 e il 2022-10-28

Numero di giorni consecutivi: 23 tra il 1921-10-01 e il 1921-10-23

Numero di giorni consecutivi: 21 tra il 1995-10-02 e il 1995-10-22

Numero di giorni consecutivi: 17 tra il 2002-10-01 e il 2002-10-17

Numero di giorni consecutivi: 15 tra il 1916-10-01 e il 1916-10-15

Locarno-Monti (quota: 367 m; serie di dati omogenei dal 1883):

Numero di giorni consecutivi: 28 tra il 2022-10-01 e il 2022-10-28

Numero di giorni consecutivi: 21 tra il 1995-10-02 e il 1995-10-22

Numero di giorni consecutivi: 18 tra il 2007-10-01 e il 2007-10-18

Numero di giorni consecutivi: 14 tra il 2014-10-08 e il 2014-10-21

Numero di giorni consecutivi: 14 tra il 2019-10-17 e il 2019-10-30

San Bernardino (quota: 1639 m; serie di dati omogenei dal 1864):

Numero di giorni consecutivi: 28 tra il 2022-10-01 e il 2022-10-28

Numero di giorni consecutivi: 24 tra il 2018-10-03 e il 2018-10-26

Numero di giorni consecutivi: 21 tra il 1995-10-01 e il 1995-10-21

Numero di giorni consecutivi: 17 tra il 2002-10-01 e il 2002-10-17

Numero di giorni consecutivi: 16 tra il 1988-10-10 e il 1988-10-25

Le previsioni meteo

Per il weekend e l’inizio della nuova settimana, secondo gli esperti di MeteoSvizzera, “non ci saranno cambiamenti di rilievo. Le temperature rimarranno elevate a tutte le quote. La giornata di sabato a Sud delle Alpi potrebbe risultare la più calda della settimana con massime che localmente toccheranno i 23 gradi. Temperature elevate sì, ma comunque lontane dal record del 24 ottobre 2018 dove, a Locarno-Monti durante una giornata favonica, si registrò la prima giornata tropicale di ottobre con ben +30.5°C“.

Settimana prossima “praticamente tutti i membri dei modelli probabilistici sono concordi e indicano un graduale raffreddamento della massa d’aria. Il motivo è da ricercare nel probabile arrivo di una perturbazione e soprattutto la possibile formazione di una zona di bassa pressione di tipo “Cut-Off” sul Mediterraneo“.