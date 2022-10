Morti improvvise, “il Ministro Speranza risponda a queste 10 domande”

MeteoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, ha rivolto (con una nota stampa e dalla pagina Politica del proprio sito www.diritticivili.it ), al Ministro uscente della Salute, Roberto Speranza, 10 domande che, “a parte La Verità e pochissimi altri media non allineati, nessuno continua a fargli nelle sue lunghe interviste, mentre dilaga, purtroppo, in modo spaventoso, la tragedia delle morti improvvise e delle gravi reazioni avverse, in Italia e nel mondo“: è quanto si legge in un comunicato stampa inviato da Franco Corbelli.

“Mentre la tragedia delle morti improvvise continua in modo sempre più impressionante e doloroso (con decine di nuovi casi negli ultimi giorni, che provocano tanta sofferenza e rabbia civile!) e dagli Usa arrivano notizie e dati agghiaccianti sulle gravi reazioni avverse, ci sono domande che al ministro uscente della Salute, Roberto Speranza (e non solo a lui!), nessuno ha mai fatto – prosegue Corbelli – E’ accaduto ad esempio, oltre che sui soliti cosiddetti ‘grandi giornali’, anche l’altra sera, in uno dei tanti salotti tv, dove gli è stato consentito, ancora una volta, di continuare a fare la sua propaganda (tragica, purtroppo, visto il record dei morti nel nostro Paese legati al Covid e la catastrofe infinita delle morti improvvise e delle gravi reazioni avverse). Sono domande, probabilmente scomode, che per questo è meglio evitare. Meglio prendersela allora, ad esempio, con la… Meloni!“.

“Ma veniamo alle domande mai fatte a Speranza, così come del resto all’altro uscente, il premier Mario Draghi, o ai tanti cosiddetti esperti e tele virologi che continuano ad imperversare sui media asserviti e di regime, chiedendo ancora nuove vaccinazioni (!) e seminando, come al solito, allarmi e paure (assolutamente ingiustificati!) e invocando (quasi tutti) il ritorno delle restrizioni – aggiunge il leader di Diritti Civili – Sono queste le dieci domande a cui il ministro uscente Speranza ha il dovere di non sfuggire e di rispondere e i ‘giornalisti’ (!) dei media mainstrean, che (ancora!) l’intervistano, l’obbligo professionale (e morale!) di fare”!

Le domande mai fatte